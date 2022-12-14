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Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Юлия Курганова
В мире
Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда».

— Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев, — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США.

Байден заявил, что верховный суд впал в крайность, допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона. Кроме того, глава Штатов выступил и в защиту «трансгендерных детей». По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, вводящие уголовную ответственность для врачей, которые оказывают детям услуги, направленные на смену пола.

— Мы должны защитить детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя, — цитирует Байдена РИА Новости.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю для того, чтобы он рассмотрел вопрос об официальной регистрации однополых браков. Петиция набрала более 25 тысяч голосов, которые нужны для ее рассмотрения президентом.

Браки Законы Джо Байден США
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