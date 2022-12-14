Байден подписал закон о признании однополых браков в США

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда».

— Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев, — заявил он.

Американский лидер подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США.

Байден заявил, что верховный суд впал в крайность, допустив оценку, которая привела к необходимости принятия закона. Кроме того, глава Штатов выступил и в защиту «трансгендерных детей». По его словам, их правам угрожают предлагаемые на уровнях штатов законы, вводящие уголовную ответственность для врачей, которые оказывают детям услуги, направленные на смену пола.

— Мы должны защитить детей, чтобы они знали, что любимы, мы на их стороне и говорим, что они могут искать себя, — цитирует Байдена РИА Новости.

В августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю для того, чтобы он рассмотрел вопрос об официальной регистрации однополых браков. Петиция набрала более 25 тысяч голосов, которые нужны для ее рассмотрения президентом.