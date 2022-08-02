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Зеленский призвал рассмотреть легализацию однополых браков на Украине

Юлия Курганова
В мире
Зеленский призвал рассмотреть легализацию однополых браков на Украине
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю для того, чтобы он рассмотрел вопрос об официальной регистрации однополых браков. Об этом сообщается во вторник, 2 августа, на сайте украинского лидера.

Петиция набрала более 25 тысяч голосов, которые нужны для ее рассмотрения президентом. Всего ее под ней подписались 28,5 тысячи украинцев.

— Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты, — написал Зеленский.

При этом он отметил, что по Конституции страны брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя менять. Но украинский президент добавил, что уже разработаны «варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека», передает РИА Новости.

23 июля на Кубе приняли проект семейного кодекса, допускающий однополые браки. Референдум по данному вопросу пройдет в конце сентября.

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