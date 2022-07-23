На Кубе приняли проект семейного кодекса, допускающий однополые браки

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Депутаты Национальной ассамблеи Кубы одобрили проект нового семейного кодекса, в котором разрешаются однополые браки, усыновление детей однополыми парами и суррогатное материнство. Референдум по данному вопросу состоится в конце сентября.

— Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала семейный кодекс и соответствующее постановление. После утверждения в соответствии с конституционной нормой он должен быть вынесен на референдум, — сказано в пятницу, 22 июля, в сообщении пресс-службы парламента в соцсети Twitter.

Отмечается, что положения нового семейного кодекса вырабатывались с февраля этого года при активном участии граждан, изменениям подверглась около половины текста проекта. Наибольшие корректировки претерпели главы, которые касались родства и родительских отношений, института брака и опеки.

Принятый проект — 25-я версия документа, включающая равноправные или однополые браки, усыновление детей гомосексуальными парами и суррогатное материнство, сообщает РИА Новости.

Референдум о принятии нового кодекса, который планируется на 25 сентября, будет включать один вопрос: «Согласны ли вы с семейным кодексом?»

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не может быть компромиссов в вопросе однополых браков. Он добавил, что в Конституции есть однозначная формулировка брака, также имеется цифра россиян, которые ее поддерживают.