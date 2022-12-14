Юрист Поздняков предупредил, какие данные о себе нельзя выкладывать в Сеть

Фото: Unsplash

Злоумышленники могут найти любую информацию о человеке, используя минимум данных из соцсетей. Об этом сообщил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Он рассказал, что нельзя публиковать на странице такие данные, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, адрес, дату рождения и другую информацию. Мошенники, которые будут иметь один из компонентов, могут запустить специального бота для поиска остальных данных, а потом использовать их для шантажа.

По словам юриста, защититься от злоумышленников в интернете не просто, но можно закрыть аккаунты в социальных сетях, передает агентство «Прайм».

Мошенники присылают своим жертвам ложные заявления о взятии кредита на их имя, а после требуют перевести накопления на «безопасный» счет. О новой схеме мошенничества рассказал 6 декабря заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, злоумышленники сначала звонят будущей жертве и сообщают о том, что кто-то под личными данными человека в одном из отделений банков пытается оформить кредит на крупную сумму.