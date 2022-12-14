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«Кошмар, позорище»: продюсер Лавров резко высказался о таланте Лорак

Юлия Курганова
Общество
«Кошмар, позорище»: продюсер Лавров резко высказался о таланте Лорак
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ранее певица Ани Лорак была наставницей в программе «Голос», в которой она пыталась раскрыть молодые таланты. Но продюсер Сергей Лавров считает, что звезда ничему научить не может.

По его мнению, в шоу артистку вязли не из-за ее профессионализма. Она нужна была проекту только для привлечения внимания, а обучением занимались настоящие педагоги по вокалу. Продюсер уверен, что Лорак не может воспитать молодое поклонение из-за отсутствия таланта и навыков.

— Что касается Ани Лорак — она что, такая мегаталантливая певица? Мне кажется, что она вообще плохо поет. Я смотрел на Лорак и думал: «Кошмар, позорище». Поэтому сказать, что она является хорошим педагогом по вокалу, я не могу. Для проекта были набраны мастера, хорошие педагоги по вокалу, а Лорак приходила для картинки, — цитирует Лаврова портал Blitz+.

В конце ноября Лорак впервые за долгое время вышла на связь с фанатами и назвала причину своего молчания. Она разместила пост из Испании на странице в соцсети.

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