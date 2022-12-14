Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские военные попали под удар разведчиков, выдав себя светом фонариков

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Украинские военные попали под удар разведчиков, выдав себя светом фонариков
Фото: Минобороны РФ

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военнослужащих, которые выдали себя использованием фонариков. Об этом рассказал в среду, 14 декабря, командир группы спецназначения Западного военного округа.

— Стоим на позициях и наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют наши враги, включают фонари, — сообщил он.

Российский разведчик отметил, что бойцы ведут наблюдение за противником каждый день, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из разных видов оружия.

— Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить фонариками, что позволило наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз, — сказал он.

По его словам, по расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). ВСУ понесли потери, а выжившие спасались бегством, передает РИА Новости.

Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки ВСУ. На этом направлении оборону держит подразделение, состоящее из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных.

13 декабря сообщалось, что союзные силы возвращают оккупированные территории. Марьинка в ДНР находится в плотном окружении российских подразделений. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Украина российская разведка Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте