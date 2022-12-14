Украинские военные попали под удар разведчиков, выдав себя светом фонариков

Фото: Минобороны РФ

Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военнослужащих, которые выдали себя использованием фонариков. Об этом рассказал в среду, 14 декабря, командир группы спецназначения Западного военного округа.

— Стоим на позициях и наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют наши враги, включают фонари, — сообщил он.

Российский разведчик отметил, что бойцы ведут наблюдение за противником каждый день, а после обнаружения передают координаты артиллеристам и собственными силами наносят удары из разных видов оружия.

— Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить фонариками, что позволило наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз, — сказал он.

По его словам, по расположению украинских сил нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС). ВСУ понесли потери, а выжившие спасались бегством, передает РИА Новости.

Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки ВСУ. На этом направлении оборону держит подразделение, состоящее из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных.

13 декабря сообщалось, что союзные силы возвращают оккупированные территории. Марьинка в ДНР находится в плотном окружении российских подразделений. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.