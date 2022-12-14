Мобилизованные военнослужащие отразили пять атак на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки ВСУ. Об этом сообщил в среду, 14 декабря, корреспондент РИА Новости, который побывал на позициях.

— Шла бэха (БМП-1), а за ней — пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В результате подняли в воздух бэху, она перевернулась. И украинская пехота осталась здесь, а остальные «героически» исчезли отсюда, — рассказал российский солдат о бое, где было ликвидировано несколько единиц бронетехники и несколько десятков военнослужащих противника.

На этом направлении оборону держит подразделение, состоящее из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных. Их командир отметил, что не видит разницы между кадровыми военными и мобилизованными, так как для него они все военнослужащие. Его цель — поскорее добиться победы и вернуть всех солдат домой без потерь.

13 декабря в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации по денацификации Украины.