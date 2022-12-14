ИТ-компании Москвы увеличили обороты на треть

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В январе – октябре 2022 года обороты столичных ИТ-компаний превысили два триллиона рублей, увеличившись на треть к аналогичному периоду прошлого года. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, свыше 75 процентов оборота ИТ-компаний города приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги. За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 триллиона рублей, прибавив за год 40 процентов.

— Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, – более 480 миллиардов рублей, что почти на 15 процентов выше, чем за январь – октябрь прошлого года, – добавила Багреева.

В Москве, по данным Минцифры, работают около 30 процентов от общего количества российских ИТ-компаний. По итогам 10 месяцев 2022 года на столичные ИТ-компании приходится более 70 процентов всего российского оборота отрасли, в том числе 78 процентов оборота крупных и средних компаний, занятых в этой сфере.

До этого Багреева рассказала, что экономика столицы успешно справляется с санкционным давлением благодаря своей устойчивой диверсифицированной структуре, а также своевременным и актуальным мерам государственной поддержки. По ее словам, в городе в условиях санкций предусмотрены меры поддержки на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей, в том числе около половины — на поддержку бизнеса.