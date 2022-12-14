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Ефимов: Право на развитие участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» выставлено на аукцион

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Право на развитие участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» выставлено на аукцион
Фото: Пресс-служба

Власти Москвы выставили на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 14 декабря.

— На открытые городские торги выставлено право реорганизации территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» общей площадью свыше семи гектаров. Победитель аукциона сможет возвести на участке общественные объекты и производства, где появятся рабочие места более чем для четырех тысяч человек. Инвестиции в комплексное развитие территории составят 20 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 1,4 миллиарда рублей в год, — сказал Ефимов.

По его словам, в данный момент на участке бывшей промзоны находятся склады, автостоянки и пункт приема металлолома. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что проектом развития территории предусмотрено строительство около 176 тысяч квадратных метров общественной и промышленной застройки, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и других объектов для нужд города.

Начальная цена лота на аукционе составит 56,2 миллиона рублей. В нем смогут принять участие любые лица, соответствующие предъявляемым требованиям. Торги назначены на 14 февраля 2023 года, подать заявку на участие можно до 2 февраля.

До этого Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий.

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