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Приметы и советы

«Скоро умру от лейкемии»: Тиньков предрек свою смерть

Полина Долганова
Общество
«Скоро умру от лейкемии»: Тиньков предрек свою смерть
Фото: roscongress / Сергей Коньков

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что он скоро может умереть от лейкемии.

По словам предпринимателя, ему стыдно за тех, кто имеет позицию, отличную от его, на счет всего происходящего в мире.

Тиньков также напомнил, что человек приходит на этот свет лишь однажды.

— Я умру и, вероятно, скоро от лейкемии. Вы умрете чуть позже, но умрете, в гробу карманов нет. Не будьте тварями. Стыдно за вас, — заявил банкир в интервью Елизавете Осетинской*.

Недавно неизвестные злоумышленники обокрали загородный дом российского бизнесмена и банкира Олега Тинькова в городе Форте-дей-Марми в итальянской Тоскане. Об инциденте сообщила местная пресса. По информации журналистов, воры похитили драгоценности, сумки и часы на несколько сотен тысяч евро.

Бизнесмену Олегу Тинькову в июле 2020 года сделали пересадку костного мозга в связи с лейкемией. Недавно он нашел своего донора в Германии и встретился с ней. Во время встречи миллиардер не смог сдержать слез и встал перед женщиной на колени со словами благодарности.

*Признана на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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