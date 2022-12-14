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Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены
Фото: glava-lnr.info

Одессу и Чернигов необходимо освободить, однако называть сроки сейчас — это неправильно. Об этом в среду, 14 декабря, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время российская армия сконцентрирована на том, чтобы освободить ДНР.

Пушилин добавил, что из-за поддержки, которую Запад оказывает Киеву, противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы он не мог доставать до населенных пунктов в ДНР.

— Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся, — цитирует врио главы республики РИА Новости.

До этого Пушилин заявил, что ущерб, который украинские военные нанесли ДНР, превысил 1,3 триллиона рублей.

Также врио главы ДНР недавно рассказал о ситуации на линии фронта. По его словам, обстановка на фронте сложная, однако есть продвижения на Марьинском, Угледарском и других направлениях.

Украина Спецоперации Денис Пушилин
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