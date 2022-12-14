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Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб ДНР в 1,3 триллиона рублей

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб ДНР в 1,3 триллиона рублей
Фото: er.ru

Ущерб, который украинские военные нанесли ДНР, превысил 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

— Эти цифры ориентировочно подсчитывались, представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина их называла. Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей. Но следует учитывать еще и разрушенные предприятия, инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры, — отметил он.

Глава ДНР подчеркнул, что эта сумма достаточно серьезная.

— Мы все считаем, после победы разберемся, — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Поставляемое Украине вооружение из-за границы, в том числе Javelin, продают на черном рынке, в частности в Африку. Об этом сообщил 14 декабря Пушилин. По его словам, это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны.

Город Марьинка в ДНР находится в плотном кольце российских войск. Об этом 13 декабря сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

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