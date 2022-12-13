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Полковник полиции ЛНР: Марьинка в ДНР находится в плотном кольце армии России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник полиции ЛНР: Марьинка в ДНР находится в плотном кольце армии России
Фото: Минобороны РФ

Город Марьинка в Донецкой народной республике находится в плотном кольце российской армии. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

— Город в плотном кольце, бои идут в центре города, — отметил он.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что российские войска контролируют трассу на Красногоровку в Марьинке. Киселев в своем Telegram-канале уточнил, что по ней снабжали оружием украинские войска.

До этого исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта. По его словам, обстановка на фронте сложная, однако есть продвижения на Марьинском, Угледарском и других направлениях.

Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории ДНР два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих украинской армии. Помимо этого, в ЛНР, Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для ВСУ направления спецоперации. Глава республики отметил, что сегодня украинские военнослужащие испытывают наибольшие затруднения в районах городов Бахмут, Соледар, Марьинка и Кременная.

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