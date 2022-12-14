Спрос на зимние поездки в теплые страны среди россиян вернулся на допандемийный уровень

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Спрос на длительные поездки в теплые страны среди жителей России вновь поднялся до уровня, который был до пандемии. В этом году число таких путешествий увеличилось на 87 процентов по сравнению с предыдущим, сообщил «Вечерней Москве» сервис «Яндекс Путешествия».

Специалисты считают, что причиной этого стало смягчение противокоронавирусных ограничений и удаленная занятость большего количества специалистов.

Так, наиболее популярными направлениями, где россияне планируют провести этой зимой более трех недель, стали Таиланд, Турция, Вьетнам, Армения и Индонезия.

В десятку стран, которые жители страны выбирали для «зимовок», попали также Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Индия и Азербайджан. Чаще всего туристы из России предпочитали такие города, как Бангкок, Пхукет, Ереван, Анталия и Стамбул. Самый маленький спрос среди россиян вызвали длительные поездки в Иорданию, Камбоджу, Намибию, Хорватию и Пуэрто-Рико.

При этом, спрос на Таиланд показал наибольший рост — в 4 раза. Также значительно увеличилось число «зимовок» в Израиле — в 3,7 раз, в Турции — в 2,5 раза, и в ОАЭ — в 1,5 раза.

При исследовании аналитики сервиса учитывали поездки длительностью более 21 дня с перелетами в обе стороны.

До этого россиянам назвали самые редкие направления для путешествий на Новый год.