Россиянам назвали самые редкие новогодние направления для путешествий

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Россиянам назвали самые редкие направления для путешествий на Новый год. Подборку подготовил сервис «Яндекс Путешествия».

Так, в список самых интересных маршрутов попала Аргентина. За поездку в столицу страны Буэнос-Айрес в первую половину января придется отдать около 190 тысяч рублей за 12–13 дней.

Еще одно необычное направление — Бахрейн. Поездка туда будет стоить в среднем 90 тысяч. Аналогичную сумму придется потратить на поездку в Иорданию.

Если хочется встретить Новый год в Омане, то заплатить надо будет около 100 тысяч рублей.

Также можно рассмотреть варианты поездок в Перу, Японию, Алжир, Тунис и Ливан.

До этого член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники. По его словам, самые популярные зимние направления внутри страны уже раскуплены.

Он отметил, что любители горнолыжного курорта раскупили билеты в Красную Поляну, несмотря на серьезный рост цен. Также многие выбирают туры в Санкт-Петербург и Калининград.