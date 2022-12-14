Свыше 700 человек приняли участие в Днях московской конкуренции

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Мультиформатный проект «Дни московской конкуренции» проходил на разных столичных площадках в период с 7 по 11 декабря. О том, как мероприятие объединило заказчиков, бизнес и представителей общественных организаций города, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

По его словам, всего мероприятие объединило свыше 700 участников.

В первый день проекта контрактные управляющие органов исполнительной власти Москвы обсуждали варианты развития закупочной системы. Второй день был посвящен поставщикам города. Также в рамках проекта состоялось награждение почетным званием «Поставщик правительства Москвы». Титул получили 30 организаций столицы.

В последний день проекта состоялась конференция «Эффективное проведение закупок заказчиками города Москвы в меняющихся условиях», которая помогла участникам обсудить особенности контрактов в текущем году.

Проект завершился двухдневным хакатоном серии Tender Hack, на котором участники создавали прототип системы аналитики итогов котировочных сессий на портале поставщиков, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале декабря новый сервис «Логистика» стал доступен пользователям портала поставщиков. Он позволяет заранее узнать стоимость доставки товара заказчику и отправить заявку логистическому оператору в личном кабинете или использовать сервис сразу по итогам котировочной сессии.