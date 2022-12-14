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Андрей Бочкарев оценил готовность оборотных тупиков за станцией «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность оборотных тупиков за станцией «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Два оборотных тупика за станцией «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро готовы на 50 процентов. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На будущей станции «Физтех» продолжается полный комплекс монолитных работ — основные конструкции станционного комплекса готовы наполовину, уложено более 26 тысяч кубометров бетона. Также в высокой степени готовности находятся работы по гидроизоляции, — рассказал он.

Также более чем наполовину готовы притоннельные сооружения и на две трети — обустройство пройденных перегонных тоннелей, связывающих «Физтех» с соседней станцией «Лианозово».

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, на станции «Физтех» построят два вестибюля. Первый приведет к бульвару Академика Ландау, а второй обеспечит выход к Дмитровскому шоссе.

Накануне на станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро стартовала подготовка к монтажу художественной композиции. По словам Бочкарева, станцию украсит гигантское панно о жизни Москвы и москвичей.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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