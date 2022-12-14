Абонементные места на парковке на Новочеркасском бульваре увеличили ее заполняемость вдвое

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Россия, Москва, Новочеркасский бульвар, 43А Карта всех событий

После введения абонементных мест на парковке со шлагбаумом на Новочеркасском бульваре ее заполняемость выросла вдвое. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Там напомнили, что в ноябре некоторые места на парковке со шлагбаумом № 9086 на Новочеркасском бульваре, 43а, переобустроили в абонементные.

В результате водители приобрели абонементы на 32 машино-места из 40.

Всего на парковках со шлагбаумом в столице насчитывается свыше 2,5 тысячи абонементных мест.

У «Московского паркинга» работает интерактивный сервис для оплаты парковки через кабинет юридического лица, сегодня свыше 4,1 тысячи компаний пользуются этим сервисом. С помощью сервиса столичные организации могут, к примеру, оплачивать парковку с общего счета компании, а также вести контроль расходов водителей на парковку и устанавливать для них необходимые ограничения.

Недавно руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что с начала текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов появилось 4840 машино-мест.