Минцифры предложило ввести штраф за утечку данных до трех процентов от оборота компании

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Минцифры подготовило законопроект, согласно которому за утечку персональных данных будут введены штрафы в размере до трех процентов от оборота. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в среду, 14 декабря.

— Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до трех процентов сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли, — рассказал он.

В настоящее время существует проблема утечки персональных данных, поэтому необходимо вводить штрафы. При этом документ предусматривает смягчающие обстоятельства для компаний.

По словам Шадаева, оборотные штрафы до трех процентов заставят компании инвестировать значительно больше средств в свою безопасность, передает РИА Новости.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», что оплата услуги по переносу или установке на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, у частных лиц и компаний может обернуться кражей персональных данных и установкой вредоносного программного обеспечения на устройство. По его словам, никогда нельзя соглашаться на предоплату за любые услуги, которые предлагают купить в интернете.