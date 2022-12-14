Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 30 миллиардов рублей будет инвестировано на развитие территории в Новогирееве

Лейла Алиева
Город
Около 30 миллиардов рублей будет инвестировано на развитие территории в Новогирееве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кусковская улица, 12 Карта всех событий

Почти 30 миллиардов рублей будет инвестировано в редевелопмент территории общей площадью около 21 гектара на востоке столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 14 декабря.

— В ближайшие дни будет объявлен аукцион на право заключения договора о реорганизации неэффективно используемой территории на востоке столицы, расположенной вдоль путей МЦД, недалеко от Северо-Восточной хорды. Победитель аукциона получит право разместить на участке по адресу Кусковская улица, владение 12, объекты общественно-деловой застройки, а также жилье, в том числе по программе реновации, — рассказал он.

Реализация проекта позволит создать свыше 3,6 тысячи новых рабочих мест. В рамках комплексного развития территорий в районе Новогиреево построят около 142 тысяч квадратных метров современного жилья, 56 тысяч из которых передадут для программы реновации. Также почти 107 тысяч квадратных метров передадут для общественно-деловой застройки, которая будет включать офисы, гостиницу, скалолазный центр и магазины, пишет официальный сайт мэра Москвы.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы появится современный жилой квартал по программе комплексного развития территорий. В новом квартале по КРТ будут проживать 6,5 тысячи человек

Строительство Инвестиции Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте