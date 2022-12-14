Около 30 миллиардов рублей будет инвестировано на развитие территории в Новогирееве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кусковская улица, 12 Карта всех событий

Почти 30 миллиардов рублей будет инвестировано в редевелопмент территории общей площадью около 21 гектара на востоке столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 14 декабря.

— В ближайшие дни будет объявлен аукцион на право заключения договора о реорганизации неэффективно используемой территории на востоке столицы, расположенной вдоль путей МЦД, недалеко от Северо-Восточной хорды. Победитель аукциона получит право разместить на участке по адресу Кусковская улица, владение 12, объекты общественно-деловой застройки, а также жилье, в том числе по программе реновации, — рассказал он.

Реализация проекта позволит создать свыше 3,6 тысячи новых рабочих мест. В рамках комплексного развития территорий в районе Новогиреево построят около 142 тысяч квадратных метров современного жилья, 56 тысяч из которых передадут для программы реновации. Также почти 107 тысяч квадратных метров передадут для общественно-деловой застройки, которая будет включать офисы, гостиницу, скалолазный центр и магазины, пишет официальный сайт мэра Москвы.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» в Войковском районе столицы появится современный жилой квартал по программе комплексного развития территорий. В новом квартале по КРТ будут проживать 6,5 тысячи человек