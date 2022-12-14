VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

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В официальном сообществе «VK Музыка» в социальной сети «ВКонтакте» пройдет праздничное шоу «VK под шубой», которое объединит популярных российских исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Шоу начнется 28 декабря в 20:23. В проекте примут участие такие звезды, как 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters. Они порадуют зрителей популярными новогодними хитами. Вместе с ними также споют корифеи отечественной эстрады, имена которых пока держатся в секрете.

В этот же день в «VK Музыке» выйдет праздничный альбом со студийными записями всех 12 треков шоу в стиле диско, фанк и R’n’B.

Пользователи социальной сети уже могут послушать в «VK Музыке» один из треков альбома — новую версию композиции «Звенит январская вьюга» от Валерии и The Hatters.

10 декабря на сцене «ВТБ Арена» состоялась XXVII Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Впервые в истории были изменены правила выбора лауреатов премии: статуэтки получили композиции, которые хотя бы один раз оказывались на вершине музыкального хит-парада радиостанции «Русское Радио».