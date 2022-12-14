В Союзе страховщиков указали на сложность «объединения» ОМС и ДМС

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Дополнение программы обязательного медицинского страхования (ОМС) добровольной имеет свои сложности, трудно будет определить границу между программами. Такое мнение высказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

— Представить, что это будет единая система, что ты сидишь в одной компании, пошел налево — там ОМС, направо — ДМС, сложно. Какая-то конвергенция должна быть, что они должны максимально сближаться. Насколько это реально, сложно сказать, — отметил он в комментарии НСН.

Он напомнил, что была идея об ОМС+ — это одна из версий, дополняющих ОМС-программу. Но она не была реализована, потому что было сложно определить границы действия программы.

Он отметил, что при «объединении» ОМС и ДМС необходимо будет четко прописать, что входит в обе программы.

Накануне Министерство финансов России выступило с предложением по объединению обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему, передает ФАН.