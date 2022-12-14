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Психолог Макарова пояснила, до какого возраста ребенок может верить в Деда Мороза

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Макарова пояснила, до какого возраста ребенок может верить в Деда Мороза
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Насколько долго ребенок способен верить в Деда Мороза и как это связано с развитием личности, рассказала детский нейропсихолог, семейный психолог Кира Макарова.

Эксперт пояснила, что верить в Деда Мороза для ребенка естественно. Также ребенок может самостоятельно придумать, во что или в кого ему верить. Так устроено его мышление.

По словам психолога, сказка свойственна детям младшего возраста, ребенок вырастает, его мышление меняется, и многое из детского восприятия жизни уже становится невозможным. Ключевую роль в этих процессах играет кризис шести–семи лет, именно в это время эгоцентрическое мышление начинает свой переход к абстрактному, и ребенок уже начинает мыслить как настоящий взрослый. Именно в этот период многие дети начинают подозревать, что Деда Мороза не существует.

Она добавила, что если ребенок в 12 лет говорит вам о том, что он верит в Деда Мороза, а родители это поощряют, то с точки зрения возрастной психологии это странно. Мышление на этом этапе развития человека должно быть другим, передает Общественная служба новостей.

До этого кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, когда с ребенком стоит говорить про Деда Мороза и как правильно это преподнести. Она отметила, что сомнения относительно существования Деда Мороза могут появиться у ребенка в возрасте 6–8 лет.

Дед Мороз Психология
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