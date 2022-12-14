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Боррель заявил, что идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

Анастасия Колоскова
В мире
Боррель заявил, что идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС
Фото: flickr/european_parliament

Идея создания международного трибунала для расследования действий России на Украине не нашла единой поддержки на недавнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме по правам человека в столице Бельгии.

— Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще, помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине, — заявил он.

По словам дипломата, на встрече с главами МИД 12 декабря Еврокомиссия представила свое предложение по этому вопросу, но его обсуждение не привело к конкретному результату.

Боррель счел создание альтернативной структуры возможным. При этом он охарактеризовал процесс обсуждения этого вопроса «интересной дискуссией», не имевшей «конкретного ответа», передает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили о совместной работе властей с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что такое спецтрибунал и чем его создание грозит России.

Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», что спецтрибуналы создаются только победителями в войне. Пока страна не победила, все спецтрибуналы ничтожны.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель
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