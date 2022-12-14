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Принц Уильям и Кейт Миддлтон выпустили рождественскую открытку

Лейла Алиева
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выпустили рождественскую открытку
Фото: twitter/KensingtonRoyal/Matt Porteous

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон опубликовали на своей личной странице в социальных сетях традиционную рождественскую открытку.

На снимке семья изображена в полном составе во время прогулки, держась за руки. Кадр сделан в Норфолке, где находится поместье супругов Анмер Холл, построенное еще в 1802 году. Снимок сделал фотограф Мэтт Портеус.

С уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принц» и «принцесса», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

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