Историк объяснил, почему смерть Елизаветы II может быть выгодна Меган Маркл

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С уходом из жизни королевы Великобритании Елизаветы II у герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри появилась надежда на приобретение их детьми титулов «принца» и «принцессы», которые экс-монархиня отказывалась предоставлять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в истории британской королевской семьи и автор Telegram-канала Westminister Василий Егоров.

По его словам, в 2019 году, когда у Меган и Гарри родился первенец Арчи Маунтбеттен-Виндзор, их уведомили, что новорожденному не положен никакой титул. Лишили малыша и отдельной охраны.

— Тогда эта ситуация взбесила Меган и она обвинила членов королевской семьи в расизме, — отметил Егоров. — Маркл посчитала, что ее сыну не предоставили титул в связи с цветом кожи. Понятное дело, что критика актрисы была направлена прежде всего на королеву. Однако Елизавета действовала строго по регламенту. Из которого следовало, что на титул принца или принцессы могут претендовать лишь дети и внуки только правящего монарха. Следовательно, королеву в данном случае сложно обвинить в расизме.

Эксперт отметил, что с приходом к власти сына королевы Чарльза (Карл III) у детей Меган и Гарри появился шанс получить эти титулы. Более того, они смогут в перспективе вступить в гонку за право престолонаследия, в котором они по счету на шестом и седьмом месте:

— Но даже если право на обращение к Его Величеству в получении детьми Меган и Гарри титулов будет получено, для самой бывшей актрисы ничего не изменится. Я сомневаюсь, что в ближайшее время правящий монарх изменит свое отношение к ней в положительную сторону. Да и сам Гарри неоднократно заявлял, что окончательно рассорился с отцом. А это играет очень важную роль.

Эксперт отметил, что свое недоброжелательное отношение к ушедшей из жизни монархине Маркл показала, не появившись в шотландской резиденции Елизаветы в Балморале, куда съехались все члены династии. А такие проступки не прощают, уточнил историк.

Собеседник «ВМ» отметил, что даже Гарри, посетивший Балморал, прибыл туда последним и уехал первым, что является явным показателем его напряженных отношений с остальными членами семьи британской короны.

В заключение Егоров добавил, что Гарри и Маркл продолжат жить в США и вряд ли в ближайшие годы вернутся в Великобританию.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.