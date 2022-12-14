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Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство

Араз Салехов
Общество
Брат Бориса Моисеева оспорит его наследство
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Брат российского певца Бориса Моисеева Маркс Толкач принял решение оспорить распределение наследства артиста в суде. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил его представитель Александр Добровинский.

— Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. Со слов господина Толкача, весь объем документов, согласно которым Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач — наследства, был составлен под давлением и/или ничтожен, — отметил он.

По словам Толкача, артиста заставили составить завещание под давлением «третьих лиц», сообщает РИА Новости.

Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы певец умер.

Официальной причиной смерти балетмейстера и певца Бориса Моисеева является сердечная недостаточность. Но соавтор хита «Голубая луна» Николай Трубач имеет собственную точку зрения на этот счет.

Наследство Борис Моисеев Смерть
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