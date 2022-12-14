Два трамвайных маршрута задерживаются в Сокольниках из-за наклонившегося дерева

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Ширяевская улица Карта всех событий

Трамваи № 4 и 25 задерживаются в столичном районе Сокольники из-за наклонившегося на контактную сеть дерева. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

Инцидент произошел на Большой Ширяевской улице в районе остановки «2-й Ширяевский переулок». В связи с этим на участке временно изменены маршруты.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров внимательнее следить за объявлениями водителей.

Ранее в районе остановки «Префектура САО» на путях застрял автомобиль. Из-за этого задерживались маршруты трамваем под номерами 27 и 29. Позже стало известно, что движение на участке удалось восстановить.