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Трамваи задерживаются из-за ДТП на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Трамваи задерживаются из-за ДТП на севере столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Дубки Карта всех событий

На севере Москвы из-за ДТП задерживаются трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

Инцидент произошел на улице Дубки в районе остановки «Префектура САО». На трамвайных путях застрял автомобиль. Из-за этого в районе происшествия увеличены интервалы движения маршрутов с номерами 27 и 29.

При этом пути следования этих маршрутов временно изменены. Департамент предостерег пассажиров и попросил их внимательно следить за объявлениями водителей, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в среду, 14 декабря, стало известно, что еще два маршрута задерживаются на Сущевской улице. Это связано с техническими причинами.

увеличенный интервал Москва Трамваи Тимирязевский район Северный административный округ (САО)
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