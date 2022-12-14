Два трамвайных маршрута задерживаются на Сущевской улице

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Россия, Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

Трамваи № 9 и 50 задерживаются на Сущевской улице в связи с техническими причинами. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Задержка произошла в районе остановки «Улица Палиха». Маршруты временно изменены.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров внимательнее следить за объявлениями водителей.

В этот же день трамваи № 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе из-за аварии в районе остановки «Просторная улица». Позже стало известно, что движение трамваев на участке удалось восстановить.