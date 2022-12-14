Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Движение трамваев на Открытом шоссе восстановили. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе из-за аварии в районе остановки «Просторная улица». В результате ДТП маршруты были временно изменены.

В среду, 14 декабря, москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в связи с сильным снегопадом в городе. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы отметили, что использование горожанами общественного транспорта поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах.

В дептрансе уточнили, что движение в сторону центра затруднено на шоссе Энтузиастов, на МКАД, на Щелковском и Волгоградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.