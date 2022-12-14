Трамваи № 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе из-за ДТП

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Трамваи № 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе из-за аварии в районе остановки «Просторная улица». Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В результате аварии маршруты были временно изменены. Москвичам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей, подытожили в дептрансе.

Несколько дней назад появлялись сообщения о задержке трамваев на юго-востоке столицы. В понедельник, 12 декабря, движение общественного транспорта было осложнено из-за погодных условий.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.