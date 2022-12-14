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«Красные ручьи бегут по дороге»: вдовец Сенчиной обвинил в смерти супруги экологию

Полина Долганова
Общество
«Красные ручьи бегут по дороге»: вдовец Сенчиной обвинил в смерти супруги экологию
Фото: РИА Новости

Вдовец певицы Людмилы Сенчиной Владимир Андреев рассказал, из-за чего у артистки могла развиться онкология.

По его мнению, в болезни его покойной супруги виновата плохая экология.

Андреев отметил, что Сенчина родилась в Николаевской области. В какой-то момент жизни звезда переехала в Кривой Рог.

— Там металлургический комбинат, дождь прошел — и красные ручьи бегут по дороге, такая экологическая ситуация. Очень большое количество людей болело, но на родину Людмила ездила, — цитирует вдовца «Комсомольская правда».

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась от рака в 2018 году. Но на могиле знаменитой певицы до сих пор нет памятника. Муж и сын умершей звезды не смогли объяснить журналистам, почему так получилось. Наследникам певицы достались три квартиры в Санкт-Петербурге, машиноместо и загородный дом, в котором сейчас живет вдовец певицы Владимир Андреев. Сын артистки Вячеслав Тимошин давно уехал из России, сейчас он живет в Таиланде.

Близкие певицы сразу после ее смерти начали распродавать имущество звезды — очень быстро они продали одну квартиру в Питере, а затем выставили на продажу коттедж за 50 миллионов рублей.

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