Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

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Министерство финансов России подготовило «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», в ходе которого подразумевается объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в ведомстве предложили усилить страховые принципы обязательного медицинского страхования.

— Регуляторы в настоящее время считают логичным в России развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой (в настоящее время ОМС и ДМС являются «параллельно существующими»), — отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В союзе подчеркнули, что администрировать систему ДМС и ОМС должны страховые компании, которые будут контролировать качество медицинских услуг, сообщает РИА Новости.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что дополнение программы ОМС добровольной имеет свои сложности, трудно будет определить границу между программами. По его словам, была идея об ОМС+ — это одна из версий, дополняющих ОМС-программу.