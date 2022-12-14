Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

Араз Салехов
Общество
Минфин России предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов России подготовило «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», в ходе которого подразумевается объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в ведомстве предложили усилить страховые принципы обязательного медицинского страхования.

— Регуляторы в настоящее время считают логичным в России развивать вариант, при котором ДМС является ОМС-дополняющей системой (в настоящее время ОМС и ДМС являются «параллельно существующими»), — отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В союзе подчеркнули, что администрировать систему ДМС и ОМС должны страховые компании, которые будут контролировать качество медицинских услуг, сообщает РИА Новости.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что дополнение программы ОМС добровольной имеет свои сложности, трудно будет определить границу между программами. По его словам, была идея об ОМС+ — это одна из версий, дополняющих ОМС-программу.

Полис ОМС Минфин РФ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте