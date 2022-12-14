Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт сообщил, что введение налога на проживание не скажется на популярности Турции

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт сообщил, что введение налога на проживание не скажется на популярности Турции
Фото: Unsplash

Двухпроцентный налог на проживание не повлияет на популярность Турции среди россиян ввиду своей незначительности, куда более серьезно изменилась стоимость авиаперелетов. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что Турция была и остается приоритетным направлением для российских туристов. В этом году здесь отдохнуло пять миллионов россиян. Количество отдыхающих не снизится из-за введения налога.

При этом Горин уточнил, что стоимость перелетов за 2022 год возросла в два-три раза из-за ограниченности международной воздушной перевозки.

Горин также добавил, что россияне часто выбирают для отдыха Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, передает НСН.

В Турции с 1 января начнут взимать с туристов налог на проживание в размере 2 процентов от стоимости услуг. Нововведение коснется гостиниц, курортных поселков, бутик-отелей, мотелей, пансионатов, деревень, высокогорных домов, передает Взгляд.ру.

До этого россиянам назвали самые редкие направления для путешествий на Новый год.

Налоги Туризм Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте