Эксперт сообщил, что введение налога на проживание не скажется на популярности Турции

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Двухпроцентный налог на проживание не повлияет на популярность Турции среди россиян ввиду своей незначительности, куда более серьезно изменилась стоимость авиаперелетов. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что Турция была и остается приоритетным направлением для российских туристов. В этом году здесь отдохнуло пять миллионов россиян. Количество отдыхающих не снизится из-за введения налога.

При этом Горин уточнил, что стоимость перелетов за 2022 год возросла в два-три раза из-за ограниченности международной воздушной перевозки.

Горин также добавил, что россияне часто выбирают для отдыха Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, передает НСН.

В Турции с 1 января начнут взимать с туристов налог на проживание в размере 2 процентов от стоимости услуг. Нововведение коснется гостиниц, курортных поселков, бутик-отелей, мотелей, пансионатов, деревень, высокогорных домов, передает Взгляд.ру.

До этого россиянам назвали самые редкие направления для путешествий на Новый год.