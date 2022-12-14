Совфед установил минимальный размер оплаты труда в России

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Совет Федерации одобрил принятие закона, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году в размере 16 242 рубля. Решение об этом было принято на заседании в среду, 14 декабря.

— С 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году, — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Верхней палаты Федерального собрания отметили, что закон поспособствует повышению зарплаты порядка 3,5 миллиона бюджетников, передает РИА Новости.

До этого сообщалась, что закон об установлении в России МРОТ в размере 16 242 рубля приняла Государственная дума РФ.

Результаты исследования сервиса «Работа.ру» свидетельствуют, что россияне в идеале хотели бы в следующем году зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей в месяц. Также они указали средний ожидаемый доход. По мнению жителей страны, он составит 84 тысячи рублей.

Также аналитики провели опрос и выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России. Так, жители столицы хотели бы получать в месяц сумму не ниже 43 500 рублей в месяц. В топ-3 по ожиданиям также попали Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).