Эксперт пояснил, как разные автомобили ведут себя в непростых погодных условиях

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О технике безопасного вождения в сложных погодных условиях рассказал независимый автомобильный эксперт Андрей Ломанов.

Он отметил, что есть базовое правило: в дни сильного снегопада лучше пересесть на общественный транспорт.

Однако, если такого варианта нет, самое важное — соблюдать на дороге дистанцию. Она позволит водителю вовремя остановиться. Стоит заранее продумать маршрут, чтобы избежать неожиданных маневров.

Ломанов также пояснил, как разные автомобили ведут себя во время сложных погодных условий. Сложнее всего в условиях снегопада управлять заднеприводными машинами, потому что их все время провоцирует на занос. Переднеприводный в этом случае легче, но у них есть снос передней оси, передняя ось начинает выезжать в повороте, передает «Радио 1».

В столице и Подмосковье из-за образования гололедицы и обильных снегопадов продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11:00 16 декабря, передает РИАМО.

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне 9 баллов. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).