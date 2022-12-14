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Экс-глава Twitter Дорси взял на себя ответственность за цензуру в сервисе

Евгений Жуков
В мире
Экс-глава Twitter Дорси взял на себя ответственность за цензуру в сервисе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Основатель и бывший руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что только он виноват в том, что сервис подвержен корпоративному и государственному влиянию.

Дорси высказался после публикации расследования независимого журналиста Мэтта Таиби, который, основываясь на внутренней документации компании, доказал, что она на регулярной основе подвергала контент пользователей цензуре по указанию американского руководства.

— Моей крупнейшей ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы компании управлять общественным мнением, а не в инструменты, которые помогли бы пользователям Twitter управлять своим мнением самостоятельно, — признался предприниматель.

Помимо этого, Дорси в публикации в Twitter пожелал, чтобы социальная сеть и многие другие корпорации оставались «прозрачными, даже если это будет мешать их деятельности».

7 декабря американский предприниматель Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера из-за вероятной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына Джо Байдена.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России после ее приобретения Маском.

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