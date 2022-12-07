Илон Маск уволил топ-юриста Twitter на фоне скандала с Хантером Байденом

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Twitter Джима Бейкера из-за вероятной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына Джо Байдена.

По словам бизнесмена, увольнение связано с опасениями в возможной причастности юриста к «подавлению информации, имеющей значение для общественного диалога».

Накануне Маск опубликовал в Twitter ссылку на публикацию расследования о цензуре, которое связано с ноутбуком Хантера Байдена. Автор расследования Мэтт Таибби утверждает, что социальная сеть приняла чрезвычайные меры, чтобы в канун выборов 2020 года не дать ход истории вокруг похищенного ноутбука сына Джо Байдена.

Автор опубликованного материала подтвердил, что соцсеть получала и удовлетворяла запросы о проверке контента на платформе как со стороны демократов, так и республиканцев. При этом, по словам журналиста, руководство Twitter поддерживает более тесные контакты с демократами.

Имя Бейкера упоминается в расследовании наряду с размещением в публичном пространстве его переписки, в контексте обсуждения инцидента с ноутбуком Хантера Байдена, пишет РИА Новости.

В середине октября инвестор Twitter Inc. подал иск к американскому предпринимателю Илону Маску, обвинив его в манипулировании ценой акций компании.

Резонансные высказывания Илона Маска регулярно врываются в новостную повестку. Особенно сильно общественные умы взбудоражило мнение миллиардера о конфликте на Украине. Белый дом уже пригрозил ему проверкой за «все более дружественную позицию к России». Чем мотивированы твиты Маска, чьи интересы он представляет и какое влияние оказывает на американскую политику — в материале «Вечерней Москвы».