Инвестор Twitter подал иск к Илону Маску

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Инвестор Twitter Inc. подал иск к американскому предпринимателю Илону Маску, обвинив его в манипулировании ценой акций компании. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, недавно согласившись возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене, миллиардер признал, что блефовал все это время, отказываясь от покупки. Согласно иску, после обвинения Маска в адрес Twitter цены акций обвалились, что нанесло значительный ущерб инвесторам и поставило самого бизнесмена в выгодное положение в сделке.

В начале июля сообщалось, что Илон Маск принял решение отказаться от сделки по покупке компании Twitter. Так, предприниматель реализует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки».

В ответ на принятое решение Twitter подал в суд на Маска. Суд должен был установить, может ли американский бизнесмен в одностороннем порядке расторгать соглашение о слиянии с компанией.

В мае миллиардер сообщил о запланированной проверке 100 аккаунтов в социальной сети Twitter на наличие спама и фальшивых данных. Бизнесмен уточнил, что он ждет сведений, согласно которым количество спам-аккаунтов не превышает пяти процентов от числа всех пользователей платформы.