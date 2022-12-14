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Эвакуаторы АМПП переместили семь большегрузов в ходе снегопада в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Эвакуаторы АМПП переместили семь большегрузов в ходе снегопада в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эвакуаторы АМПП помогают столичным водителям, которые попали в затруднительную ситуацию из-за снега и гололеда. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня движение в Москве затруднено из-за снега и гололедицы. Фуры скользят и буксуют — это создает заторы на дорогах, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что столичные эвакуаторы за сегодняшний день переместили семь большегрузных машин.

До этого в департаменте заявили, что столичный транспорт работает без сбоев, несмотря на снегопад. Однако водителей призвали 14 декабря воздержаться от поездок на личных авто и пользоваться городским транспортом: это позволит ускорить работу коммунальных служб.

Сильный снегопад в Москве привел к затруднению движения в городе на уровне девяти баллов. В ЦОДД объяснили, что движение затруднено из-за большого количества снега на дорогах, снижения общих скоростей и мелких аварий.

Транспорт Москва Погода Эвакуаторы
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