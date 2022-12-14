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Попова призвала тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ

Александр Афонин
Общество
Попова призвала тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
Фото: mosreg.ru

На данный момент в России следует проводить тестирование на наличие гриппа у всех пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом в среду, 14 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

— Оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение использовать схему, которая была принята для ковида, для тестирования на ковид, для тестирования на грипп. Мы оценили возможности. Возможности есть, — сказала она.

Руководитель ведомства добавила, что российские лаборатории имеют хорошее оснащение, а специалисты владеют достаточным количеством тестов. Дополнительное проведение исследований позволит значительно снизить риски для всех пациентов, передает слова Поповой сайт Кремля.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что в России наблюдается очень резкий подъем заболеваемости гриппом. Главной причиной такого раннего начала эпидемии стало снятие коронавирусных ограничений, уверен он.

Пандемийные годы четко показали: если люди защищаются (например, хотя бы носят маски), то никакие ОРВИ не распространяются, кроме коронавируса, подчеркнул Болибок.

Роспотребнадзор Здравоохранение Анна Попова Грипп тестирование
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