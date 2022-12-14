Путин сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Фото: Администрация президента РФ

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом в России растет на 35 процентов в неделю. Об этом в среду, 14 ноября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо этого, он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране, передает официальный сайт Кремля.

Ранее Путин уже обращался к Поповой с вопросом о необходимости вакцинации от гриппа. После этого глава государства сообщил, что во вторник, 13 декабря, сделал прививку и посоветовал коллегам последовать его примеру.

— Сегодня занимался спортом в обычном режиме, как обычно. Все нормально, — рассказал Путин.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за ухудшения обстановки с эпидемией гриппа городское руководство вводит масочный режим в учреждениях социального обслуживания.

В Роспотребнадзоре сообщили об увеличении количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в стране наблюдается резкий рост заболеваемости гриппом, какие формы вируса наиболее распространены и чем они опасны.