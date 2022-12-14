Глава Минсельхоза Патрушев: Цены на продукты сейчас стабильны, они находятся под контролем

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В России продолжается мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, на данный момент они относительно стабильны. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

— В целом действующий комплекс мер позволяет говорить об относительной стабильности в данном вопросе. Темпы роста цен у нас ниже мировых, — отметил он.

Глава ведомства добавил, что Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что при необходимости будут приняты меры для стабилизации ситуации, сообщает РИА Новости.

До этого доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что в сегменте сезонных летних овощей к Новому году может наметиться снижение цен. По его словам, серьезного роста цен на товары перед Новым годом не будет, так как сейчас наблюдается достаточно невысокий покупательский спрос.

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты подорожают перед Новым годом. Эксперт считает, что повышение цен коснется тех продуктов, которые принято считать праздничными: икра, креветки и кальмары.