Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Минсельхоза Патрушев: Цены на продукты сейчас стабильны, они находятся под контролем

Араз Салехов
Общество
Глава Минсельхоза Патрушев: Цены на продукты сейчас стабильны, они находятся под контролем
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России продолжается мониторинг ценовой доступности продуктов питания в России, на данный момент они относительно стабильны. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

— В целом действующий комплекс мер позволяет говорить об относительной стабильности в данном вопросе. Темпы роста цен у нас ниже мировых, — отметил он.

Глава ведомства добавил, что Минсельхоз продолжает мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что при необходимости будут приняты меры для стабилизации ситуации, сообщает РИА Новости.

До этого доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что в сегменте сезонных летних овощей к Новому году может наметиться снижение цен. По его словам, серьезного роста цен на товары перед Новым годом не будет, так как сейчас наблюдается достаточно невысокий покупательский спрос.

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие продукты подорожают перед Новым годом. Эксперт считает, что повышение цен коснется тех продуктов, которые принято считать праздничными: икра, креветки и кальмары.

Николай Патрушев Россия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте