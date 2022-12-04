Экономист сообщил о снижении цен на летние сезонные товары к Новому году

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В сегменте сезонных летних овощей к Новому году может наметиться снижение цен. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

— Даже если абстрагироваться от политики Банка России, почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции, — рассказал он.

По словам экономиста, серьезного роста цен на товары перед Новым годом не будет, так как сейчас наблюдается достаточно невысокий покупательский спрос. Однако цены на товары не летнего овощного сезона либо останутся на прежнем уровне, либо слегка повысятся, передает слова Черникова агентство «Прайм».

Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

До Нового года осталось чуть больше месяца, сезонное повышение цен на продукты не за горами. Экономист Александр Цапликов рассказал «Вечерней Москве», что стоит прикупить уже сейчас, чтобы сэкономить.