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Вашингтон ясно дал понять Москве, что он не заинтересован ни в переговорах по Украине, ни в мирном урегулировании конфликта. Такое мнение высказал в среду, 14 декабря, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

— США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища, — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, США уже не раз доказали свою незаинтересованность в участи в урегулировании украинского конфликта. Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому следует надеяться на прекращение огня при посредничестве Вашингтона.

Однако именно нежелание признать свои ошибки не позволяет Белому дому оказать Зеленскому содействие, заключил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

До этого Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленскому надо срочно бежать из страны, пока еще у него есть возможность. Очень скоро, считает он, наступит момент, когда Украина столкнется с нехваткой топлива и боеприпасов, а воевать будет уже некому.

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов, сообщил сам Зеленский 12 декабря. Именно поэтому, отметил он, Киев внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.