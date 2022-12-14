Поезда на фиолетовой ветке метро задерживаются из-за человека на путях

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается, однако известно, что для ликвидации последствий происшествия были остановлены поезда от станции «Октябрьское поле» до «Спартака». В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами.

На данный момент движение на ветке восстановлено и вводится в график, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 13 декабря, на путях на станции «Курская» кольцевой линии оказался другой человек. Подросток упал с платформы при приближении поезда и от полученных травм погиб.