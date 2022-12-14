Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поезда на фиолетовой ветке метро задерживаются из-за человека на путях

Степан Жирнов
Происшествия
Поезда на фиолетовой ветке метро задерживаются из-за человека на путях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро человек упал на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

О состоянии здоровья пострадавшего ничего не сообщается, однако известно, что для ликвидации последствий происшествия были остановлены поезда от станции «Октябрьское поле» до «Спартака». В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами.

На данный момент движение на ветке восстановлено и вводится в график, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 13 декабря, на путях на станции «Курская» кольцевой линии оказался другой человек. Подросток упал с платформы при приближении поезда и от полученных травм погиб.

увеличенный интервал Москва Метро Пострадавшие Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте