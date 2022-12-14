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Пятилетняя девочка, выпавшая с 11 этажа на западе Москвы, идет на поправку

Степан Жирнов

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Происшествия
Пятилетняя девочка, выпавшая с 11 этажа на западе Москвы, идет на поправку
Фото: depositphotos
Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Девочка, пережившая падение из окна 11 этажа на западе столицы, идет на поправку. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, девочка остается в реанимации в тяжелом состоянии. Ее состояние стабильное, а динамика положительная.

Также Анфиногенова отметила, что расследование инцидента контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

— Основная версия произошедшего — несчастный случай. В связи с этим, привлечения родителей пострадавшей к ответственности на данный момент не планируется, — резюмировала Анфиногенова.

Происшествие, о котором идет речь, случилось в квартире жилого дома на улице Говорова на западе Москвы. Мать оставила пятилетнюю девочку без присмотра на кухне с открытым окном, где дочь смотрела телевизор вместе с другим ребенком 2019 года рождения. Когда женщина вернулась, она увидела, что старшего ребенка в комнате нет, а к открытому окну приставлен стул.

Девочка, упавшая с 11 этажа, выжила и была госпитализирована.

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