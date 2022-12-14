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Медведев назвал лидера Латвии «недопрезидентом» марионеточной страны

Евгений Белоусов
В мире
Медведев назвал лидера Латвии «недопрезидентом» марионеточной страны
Фото: Правительство РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Латвии Эгилса Левитса создать «Рижский трибунал», чтобы провести процесс над Россией.

— Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу, — сказал политик.

Он добавил, что «чем ничтожнее страна и слабее ее лидер», тем больше у нее амбиции. Политик также напомнил о большом ядерном запасе России, которую вздумал «судить» Левитс.

Медведев предложил Левитсу представить, что будет в случае лично обиды на него такого могущественного государства, каким является Россия, передает РИА Новости.

Недавно глава латвийского внешнеполитического ведомства сказал, что ВСУ «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.

После этого российское посольство в Риге заявило, что слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о том, чтобы позволить Украине бить по аэродромам в России, являются подстрекательством к развязыванию масштабной войны.

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