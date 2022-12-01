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Посольство РФ в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны

Юлия Курганова
В мире
Посольство РФ в Риге обвинило МИД Латвии в провоцировании войны
Фото: Pexels

Российское посольство в Риге заявило, что слова главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о том, чтобы позволить Украине бить по аэродромам в России и местам базирования российских ракет являются подстрекательством к развязыванию масштабной войны.

Ранее глава латвийского внешнеполитического ведомства сказал, что ВСУ «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации.

— «Не бояться эскалации», «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России» — нет, к таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?! — написала дипмиссия в Telegram-канале.

Посольство добавило, что Ринкевич еще раз подтвердил марионеточную сущность украинского режима, который «не может и шага сделать без отмашки со стороны западных покровителей».

— Стоит ли говорить, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы, а особенно столь высокопоставленного — не раздувать огонь войны, а напротив, способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов, — подчеркнули в российском посольстве.

Евросоюзу нужно сконцентрировать свое внимание на разработке «плана Маршалла» для Украины, который позволит восстановить инфраструктуру страны. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс 15 ноября.

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